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    Nevşehir'de kayıp olarak aranan yaşlı adam, ölü olarak bulundu

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, dünden beri haber alınamayınca kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Osman Aksoy'un, 15 metrelik şarampolde, traktörünün altında cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 17:43
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    Nevşehir'de kayıp olarak aranan yaşlı adam, ölü olarak bulundu

    Ürgüp'ün Çökek köyündeki evinden dün sabah ayrılıp, 50 UD 301 plakalı traktörle yola çıkan Osman Aksoy, bir daha dönmedi. Yakınları, haber alamadıkları Aksoy için kayıp başvurusunda bulundu.

    TRAKTÖRÜN ALTINDA CESEDİ BULUNDU

    Jandarma ve AFAD ekipleri, Aksoy için arama çalışması başlattı. Kırsal alanda dünden beri aranan Aksoy'un, bugün Kızıldere mevkisindeki 15 metrelik şarampolde, traktörün altında cansız bedeni bulundu.

    Kaza yerindeki incelemelerin ardından Osman Aksoy'un cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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