Nevşehir'de kendinilerini polis olarak tanıttılar: Vatandaşları 12 milyon TL dolandırdılar Cep telefonu ile arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler 9 dolandırıcık olayında vatandaşı 12 milyon TL dolandırırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kendini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşı dolandıranların vurgunları bitmek bilmiyor.

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı 200 Evler Mahallesi'nde yaşayan Pakize ve İlhan Güney'i, 12 Ocak'ta dolandırıcılar cep telefonu ile aradı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, suçluları yakalamak için bir operasyon yapılacağını, para ve değerli eşyalarını evlerine gelen kişiye, geri verilmek üzere vermeleri konusunda aileyi ikna etti.

Dolar ve altınlarını verdiler

Evlerine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiye bin euro, 14 bin 600 dolar, 5 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 28 adet cumhuriyet altını ve 16 adet çeyrek altın veren aile, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.

9 olayda vatandaşları toplam 12 milyon TL dolandırdılar

3 aylık teknik ve fiziki takip ile 52 saatlik güvenlik kamerası inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın 4 şüphelisini belirledi.

Yapılan incelemede şüphelilerin 9 adet dolandırıcılık olayında vatandaşları toplam 12 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden 3'ü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki adreslerinde yakalandı. 1 şüphelinin ise, başka bir suçtan İstanbul'da cezaevinde olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)