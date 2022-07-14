Ayakkabı dolabının üzerine çanta koyma konusu yüzünden çıkan tartışmada Fethi Özdemir'in çocukları ve eşi, komşuları tarafından darbedildi. Kavgada baba Özdemir'in kulak memesi koptu.

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde komşu dehşeti yaşandı.

Fethi Özdemir'in eşi, karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine çanta koydu.

Bu duruma sinirlenen komşu, yanında getirdiği kişilerle birlikte Özdemir ailesinin evine gelip içeride bulunanalara saldırmaya başaldı.

Çocukları ve anneyi darbetti

Kadının kapıyı açması üzerine şahıslar, Fethi Özdemir'in eşine ve çocuklarını acımasızca yumrukladı.

Fethi Özdemir'in kulak memesi koptu



Daha sonrasında saldırganlar, eve gelen Fethi Özdemir'e de saldırarak adamın kulak memesi kopardı.

Nevşehir'de komşular arasındaki kavgada kulak memesi kopartıldı





Yaralanan babaya 6 dikiş altıldı

Yaşanan olay üzerine Fethi Özdemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk tedavisi tamamlanan Özdemir'in başına ise 6 dikiş atılırken, darp edilen kızı ve eşi de hastanedeki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

O anlar çocuklar tarafından kaydedildi

Öte yandan kavga görüntülerinde Özdemir ailesinin çocukları, saldıran kişilere karşı koyan ailesine bir yandan destek verirken bir yandan da korku dolu saldırı anlarını kayıt altına aldı.





"Kollarımda, kafamda 6 tane dikiş var, kulak mememin yarısı yok"



İHA'nın haberine göre; her şeyin bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulmasıyla başladığını aktaran Fethi Özdemir, komşularından şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve gelirken saldırıya uğradı. Sonrasında telefon üzerine eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren yine aynı 6 kişi tarafından saldırıya uğradık.

Beni, eşimi ve çocuklarımı darbettiler. Konu, bir çantayı ayakkabı dolabının üzerine koymayla başladı. Sonrasında kendileri akrabalarını çağırarak ailem ve beni saldırıya uğrattı. Kollarımda, kafamda 6 tane dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk ve hala karşı dairemizde oturuyorlar. Can güvenliğimiz yok, uyuyamıyoruz." dedi.