Nevşehir'de meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi can verdi Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de feci bir kaza meydana geldi.

Kayseri-Kırşehir Karayolu Topaklı mevkiinde Mustafa Şimşek (22) yönetiminde 60 HA 275 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu aynı istikamette seyreden Hakkı C. yönetimindeki 38 RU 952 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil karşıdan gelen Yasin A. idaresindeki 34 FAD 977 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Lastiği patlayan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

2 kişi can verdi

Kazada 60 HA 275 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek ve yanında yolcu olarak bulunan Altan Özdemir (16) otomobil içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Altan Özdemir ve Mustafa Şimşek’in yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer otomobil sürücüleri Hakkı C. ve Yasin A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.