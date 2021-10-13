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    Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 44 yaralı

    Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 44 yaralı

    Nevşehir'de öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 44 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
    • AA
    • 13.10.2021 - 21:44
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 23:43
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    Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, Gümüşkent Köyü yakınlarında yola aniden çıktığı öne sürülen çekiciye çarptı.

    Bu sırada arkadan gelen otobüs de kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla yol kenarına devrildi.

    İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    44 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 39'u öğrenci 44 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Otobüsteki yolcuların, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrenciler olduğu öğrenildi.

    Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 25 yaralı VİDEO

    Nevşehir de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 44 yaralı #1

    Nevşehir de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 44 yaralı #2

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    Nevşehir de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 44 yaralı #4

    Nevşehir de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 44 yaralı #5

    Nevşehir de öğrencileri taşıyan otobüsler kazaya karıştı: 44 yaralı #6

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