Nevşehir'de önce otomobiliyle takla attı, sonra kaza yerinden kaçtı Güzel Yurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücü aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı. Olay yerine yaklaşık yarım saat sonra gelen bir vatandaş "Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım" dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri inanmadı.

Göster Hızlı Özet Güzel Yurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı, sürücü kaza yerinden kaçtı.

Yarım saat sonra gelen bir vatandaş aracı kendisinin kullandığını, kaza sonrası şuurunu kaybederek kaçtığını iddia etti ancak polis inanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sürücüyü tespit etmek için güvenlik kameraları inceleniyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, döndüğü anda orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. OLAY YERİNDE OLMAYAN SÜRÜCÜYÜ ARADILAR Ekipler olay yerine geldiğinde takla atan otomobilde kimsenin olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada olay yerinden bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler, çevrede sürücüyü aradı. "KAZA YAPINCA ŞUURUMU KAYBETTİM" Kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir vatandaş, "Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım. Kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım." dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri bile inanmadı. OTOMOBİL KAZA YERİNDEN KALDIRILDI Kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken ekipler, sürücüyü güvenlik kameralarından tespit etmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da trafikte yol verme kavgasında bıçaklandı: Abdülhamit, korku dolu anları anlattı

Ankara'da gece kulüplerine 'fuhuş ve dolandırıcılık' operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri’de gece kulübünde çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi