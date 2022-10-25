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    Nevşehir'de ontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Nevşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç iki tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • 25.10.2022 - 01:03
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    Nevşehir'de ontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

    Nevşehir'de Kavak kasabası yolunda Ethem S.'nin kullandığı 50 BD 643 plakalı hafif ticari araç, İ.I.'nın kullandığı 51 ACC 123 plakalı tırla çarpıştıktan sonra T.T. idaresindeki 58 TR 658 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ethem S., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Nevşehir de ontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Yol uzun süre trafiğe kapandı

    İHA'nın haberine göre, araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan Yılmaz M.'nin ise Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Nevşehir-Kavak kasabası yolu uzun süre trafiğe kapanırken, yolda uzun tır kuyruğu oluştu.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Nevşehir de ontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Nevşehir de ontrolden çıkan araç iki tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı #3


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