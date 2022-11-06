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    Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

    Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 20:34
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    Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

    Ankara'da yapılan Yeniden Refah Partisi'nin Olağan Genel Kuruluna katılanları taşıyan Teyfik A.'nın sürücüsü olduğu Süha Turizme ait 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri karayolu Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek mevkisinde şarampole devrildi.

    Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    17 kişi hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre ilk belirlemelerde yaralanan 17 kişinin çevredeki hastanelere sevk işlemi devam ediyor.

    Nevşehir’de yolcu otobüsü devrildi

    Nevşehir de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı #1

    Nevşehir de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı #2

    Nevşehir de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı #3


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