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    Nevşehir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak şarampole uçtu. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 11:06
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    Nevşehir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

    Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl ilçesi çıkışında Nazif Hakverdi'nin kullandığı Peugeot marka 06 PGS 89 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

    Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    ŞARAMPOLDE CAN VERDİ

    Otomobilde sıkışan Nazif, Berna ve Gülsen Hakverdi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

    Kazada Gülsen Hakverdi hayatını kaybederken, yaralanan Nazif ve Berna Hakverdi ambulansla kaldırıldıkları Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Nevşehir de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Nevşehir de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Nevşehir de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Nevşehir de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı #4

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