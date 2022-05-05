Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza, anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında yaya kaldırımından karşı şeride geçmek isteyen B.Ş.'nin kullandığı motosiklete bir otomobil çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü B.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA’da yer alan habere göre kaza ile ilgili soruşturma başlattı.