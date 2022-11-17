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    Nevşehir'de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı

    Banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Valizden, su dolu bidon çıktı.
    • 17.11.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:33
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    Nevşehir'de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı

    Nevşehir’de, Belediye Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önüne bırakılan valiz, bomba şüphesi yarattı.

    Valizi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Sinyal kesici ile tedbir alındı

    DHA’nın haberine göre; bölge boşaltıldı, sinyal kesici ile tedbir alındı. Valiz, bomba imha uzmanı polis tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

    Nevşehir'de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı ViDEO

    Nevşehir de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı #1

    Valizden, su bidonu çıktı

    Valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.

    Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

    Nevşehir de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı #2

    Nevşehir de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı #3

    Nevşehir de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı #4

    Nevşehir de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı #5

    Nevşehir de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı #6

    Nevşehir de, patlatılan şüpheli valizden bidon çıktı #7


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