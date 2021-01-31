Nevşehir'de sahte altınla dolandıran baba ile 2 oğlu tutuklandı

Sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri F.D'yi, sahte altın satarak dolandırdıkları tespit edilen baba G.D. ile iki oğlu tutuklandı.

Niğde'de yaşayan U.D. ve O.D. kardeşler, Ağrı'da yaşayan F.D. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçerek ucuz altın sattıklarını söyledi.

Bunun üzerine Nevşehir'e gelen F.D., Ürgüp ilçesinde U.D. ve O.D. ile buluştu.

26 BİN LİRALIK SAHTE ALTIN SATTILAR

Burada F.D.'ye sahte altın verip, daha sonra tekrar altın vereceklerini söyleyen iki kardeş 26 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra dolandırıldığı fark eden F.D., ilçe jandarma komutanlığına başvurdu.

Yapılan incelemede, kimlikleri tespit edilen U.D. ve O.D.'nin, Niğde'nin merkeze bağlı Kömürcü köyünde yaşadıkları tespit edildi.

DOLANDIRICI AİLE TUTUKLANDI

İki kardeş ile dolandırıcılık olayını organize ettiği belirlenen babaları G.D., yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 26 bin lira ele geçirildi. Baba ile iki oğlunun benzer şekilde Aksaray'da dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlendi.

Ürgüp adliyesine sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.









