Avni G. idaresindeki otomobil, Nevşehir-Aksaray çevreyolunda seyir halindeyken alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir-Aksaray çevreyolunda seyir halinde olan Avni G. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobili kapladı.

DHA’nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

İnceleme başlatıldı

Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir’de, seyir halindeki otomobil alev alev yandı VİDEO