Nevşehir'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İkinci el motosiklet almak istedi, dolandırıldı...

Nevşehir’de bir vatandaşın 34 bin lira dolandırılması üzerine yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 10 ay süren bir çalışma başlattı.

OLAYLA İLGİLİ 11 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Titiz bir şekilde sürdürülen teknik takip ve banka incelemelerinin tamamlanmasının ardından 11 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalardan elde edilen bilgilere göre harekete geçen ekipler; Samsun, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.