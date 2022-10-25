Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir’de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Nevşehir-Gülşehir Karayolu Sulusaray mevkii yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir şahsa otomobil çarptı.

Kazada hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan sürücü aranıyor

İHA'nın haberine göre, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.



