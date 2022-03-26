Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nevşehir-Avanos yolu Göreme Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

Sıdıka Ş.'nin kullandığı otomobil ile Süleyman S.'nin sürücüsü olduğu otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





OTOMOBİLLER ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



