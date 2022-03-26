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    Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

    Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 23:12
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    Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

    Nevşehir-Avanos yolu Göreme Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

    Sıdıka Ş.'nin kullandığı otomobil ile Süleyman S.'nin sürücüsü olduğu otomobil çarpıştı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Nevşehir de trafik kazası: 4 yaralı #1

    OTOMOBİLLER ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

    Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Nevşehir de trafik kazası: 4 yaralı #2

    Nevşehir de trafik kazası: 4 yaralı #3


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