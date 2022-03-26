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- Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 26.03.2022 - 23:12
Nevşehir-Avanos yolu Göreme Kavşağı'nda kaza meydana geldi.
Sıdıka Ş.'nin kullandığı otomobil ile Süleyman S.'nin sürücüsü olduğu otomobil çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
OTOMOBİLLER ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.