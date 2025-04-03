İHA
Nevşehir'de bir sürücü, sol şeritten yavaş gittiğini ileri sürdüğü minibüs sürücüsünün önünü kesti.
Minibüs sürücüsünü araçtan indiren diğer sürücü, küfürler ederek tartışmaya başladı.
KAVGADA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Sürücülerin kavgaya tutuşmasıyla yumruklar havada uçuşurken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Olay çevredekiler tarafından polis ekiplerine ihbar edildi.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine sürücüleri polis merkezine götürdü.
Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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