Nevşehir'de trafikte 'yol vermedin' kavgası Kent merkezinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü birbirine girdi. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken iki sürücü de birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Nevşehir'de bir sürücü, sol şeritten yavaş gittiğini ileri sürdüğü minibüs sürücüsünün önünü kesti. Minibüs sürücüsünü araçtan indiren diğer sürücü, küfürler ederek tartışmaya başladı. KAVGADA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU Sürücülerin kavgaya tutuşmasıyla yumruklar havada uçuşurken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olay çevredekiler tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine sürücüleri polis merkezine götürdü. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA) Dilan Kılıç

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