- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı
Sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
- 30.07.2022 - 09:25
- Güncelleme : 30.07.2022 - 09:29
Nevşehir merkeze bağlı Ürgüp Beldesi Derbent Vadi Virajı'nda sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
3’ü ağır 14 yaralı
Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
İHA'nın haberine göre yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı VİDEO