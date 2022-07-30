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Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.