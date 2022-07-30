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    Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

    Sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
    • 30.07.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 09:29
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    Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

    Nevşehir merkeze bağlı Ürgüp Beldesi Derbent Vadi Virajı'nda sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.

    Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    3’ü ağır 14 yaralı

    Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı VİDEO


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