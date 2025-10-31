Nevşehir'de üniversite öğrencisinin lideri olduğu çete çökertildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nevşehir’de sahte kripto yatırım sitelerine para yatıran 19 kişinin şikayeti üzerine, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çete liderinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi B.D. olduğu tespit edildi.

19 İLDE 200 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Polis ekipleri, B.D. liderliğindeki örgütün 19 ilde yaklaşık 200 kişiyi sahte kripto siteleri ve Telegram üzerinden sahte ürün satışlarıyla dolandırdığını belirledi. Örgüt üyelerinin, elde edilen gelirleri kripto borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktardığı, para transferlerinin sık sık yapıldığı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 39 GÖZALTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara’daki 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri, iki araç, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Çete lideri B.D. dahil 25 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 kişi ise savcılık kararıyla serbest kaldı.