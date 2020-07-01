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- Nevşehir'de üst geçidin ayağına çarpan sürücü öldü
Nevşehir'de üst geçidin ayağına çarpan sürücü öldü
Kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 01.07.2020 - 17:11
Mustafa Doğan'ın kullandığı 50 AR 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Nevşehir'in15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki üst geçidin ayağına çarptı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.