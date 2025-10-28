Nevşehir'de yangını fark eden komşu, çocukları kurtarıp yangına müdahale etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Komşunun dikkati facianın önüne geçti...

Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın 2. katında bulunan kombi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

TEREDDÜT ETMEDEN ÜST KATA KOŞTU

Balkondan yükselen alevleri fark eden alt komşu Kemal Şahin, üst kata koşarak evdeki iki çocuğu dışarı çıkardı.

YANGINA DA MÜDAHALE ETTİ

Çocukların güvenliğini sağlayan Şahin, yangının büyümemesi için evin doğalgaz ve elektrik bağlantılarını kesti. Ardından kendi evinden getirdiği hortumla alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, evin içine ve üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, komşu Kemal Şahin’in duyarlılığı çevredeki vatandaşların takdirini topladı.