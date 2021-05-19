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    Nevşehir’de yasak aşk cinayeti

    Bir kişi, eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 11:23
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    Nevşehir’de yasak aşk cinayeti

    Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak Ceren Parkı önünde gece meydana gelen olayda 28 yaşındaki Hacı T., eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği 27 yaşındaki İbrahim A. ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Hacı T. yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim A.’yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 bıçak darbesiyle öldürdü.

    TESLİM OLDU

    Hacı T. cinayet sonrası Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

    Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Hacı T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

    Nevşehir’de yasak aşk cinayeti #1

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