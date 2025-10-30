Nevşehir'de yola kontrolsüz çıkan otomobil ile motosiklet çarpıştı

- Nevşehir'de kontrolsüz yola çıkan bir otomobil, motosikletle çarpıştı.
- Kazada motosikletteki 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Nevşehir'in 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü adı öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde yola çıktı.
Kazada, otomobil, aynı istikamette seyreden M.E.T.’nin kullandığı motosiklete çarptı.
MOTOSİKLET ÇARPMANIN ETKİSİYLE DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yere düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.