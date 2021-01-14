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    Nevşehir'de yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

    Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 07:58
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 09:06
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    Nevşehir'de yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

    Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 Y 9630 plakalı otomobil, Nevşehir-Avanos karayolunun 5'inci kilometresinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

    Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan F.I. ve A.C.K. yaralandı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan F.I., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Polis, kazayla soruşturma başlattı.

    Nevşehir de yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı #1

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