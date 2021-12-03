Nevşehir'deki baba, oğlu muayene edilmediği için doktoru dövdü

Randevu sırasının dolması nedeniyle zihinsel engelli oğlunun muayene olamamasına sinirlenen 44 yaşındaki Ahmet C., doktoru darbetti.

Nevşehir'de 20 yaşındaki zihinsel engelli oğlu İsmet’i muayene ettirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne gelen Ahmet C., sıra almak istedi.

Ancak sıranın dolduğu belirtildi. Bunun üzerine 44 yaşındaki Ahmet C., Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş’e tepki gösterip yumruk attı.

Arbede sırasında Dermatoloji Uzmanı Güneş’in üzerindeki kıyafetleri yırtıldı.

DARBEDİP SERBEST BIRAKILDI

Hastane personeli ve diğer hasta yakınlarının araya girmesiyle Ahmet C., uzaklaştırıldı. Çağırılan polis ekipleri, Ahmet C.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Ahmet C., serbest bırakıldı.

SALDIRIYA KINAMA

Yaşanan olaya tepki gösteren İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, “Nevehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan cildiye doktorumuz, hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." dedi.

SIRA ALAMADIĞI İÇİN SİNİRLENDİ

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Macit Yalçın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cildiye uzmanımız poliklinikte hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden bir hasta ve yakını tarafından saldırıya uğramıştır. O gün 100 hastaya bakmak için sıra veren doktorumuza sıra alamadığı 101’inci hastaya bakamayacağını söylemesinden dolayı ‘sizleri boşuna dövmüyorlar diye’ çirkin bir ifadede bulunulmuş ve kendisi darbedilmiştir. Yaşanan bu çirkin olayı hastane yönetimi ve sağlık çalışanları olarak şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.





