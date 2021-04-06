Nevşehir'deki öğretmen, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Nevşehir'deki öğretmen, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki öğretmen Caner Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir'deki Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası Caner Erdoğan, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Erdoğan, evinde karantina altına alındı.

Geçen süreçte durumu kötüleşen Erdoğan, 19 Mart'ta hastanede tedavi altına alındı.

BU SABAH VEFAT ETTİ

Caner Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.