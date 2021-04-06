Euro
9.6622
0.74%
Dolar
8.1507
0.6%
Altın
456.71
1.49%
Borsa
1.423
-1.31%
Bitcoin
482.500
-0.21%
EXEN Coin
21.26
7.04%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Nevşehir'deki öğretmen, koronavirüs nedeniyle vefat etti

    Koronavirüs tedavisi gören 40 yaşındaki öğretmen Caner Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nevşehir'deki öğretmen, koronavirüs nedeniyle vefat etti

    Nevşehir'deki Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası Caner Erdoğan, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Erdoğan, evinde karantina altına alındı.

    Geçen süreçte durumu kötüleşen Erdoğan, 19 Mart'ta hastanede tedavi altına alındı.

    BU SABAH VEFAT ETTİ

    Caner Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

    Nevşehir deki öğretmen, koronavirüs nedeniyle vefat etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir