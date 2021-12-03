Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen ve şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği uyuşturucu operasyonunda, tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi sürüyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Geçtiğimiz 10 Kasım'da Balıkesir’de uyuşturucu tacirleri ile girilen çatışmada şehit düşen polis Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyonda, ilk olarak 7 kişi tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Operasyonu genişleten polis ekipleri, bugün de 2 şahsı daha gözaltına aldı. 2 adet 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Tutuklu veya Hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 3 ayrı suçtan yakalama kararı ile aranan yabancı uyruklu H.O. ile tutuklanan şahıslar ile birlikte hareket eden ve suçlarına ortak olan G.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şehit polis memuru Abdülkadir Güngör operasyonunda toplam tutuklu sayısı 9'a yükseldi.



