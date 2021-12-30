Niğde Kalesi'nde kadının düştüğü kaçak kazı alanı ziyarete kapatıldı

47 yaşındaki Rukiye Ulusoy'un Niğde Kalesi'ndeki ziyareti sırasında çukura düşmesinin ardından, kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Kalenin çöken bölümüne, ziyaretçi girişi yasaklandı.

Eski Niğde şehrinin bulunduğu tepeyi çevreleyen kaleyi gezen 47 yaşındaki Rukiye Ulusoy, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dehlizin çıkış noktasında, parke taşlarının üzerine bastı.

Ulusoy, zeminin çökmesiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten dehlize doğru kaydı.

Ulusoy gibi kalede gezintiye çıkan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DEHLİZDEN İKİ KİŞİNİN KAÇTIĞINI GÖRDÜ

Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulusoy, düştüğü sırada yanında olan eşinin, dehlizden kaçan 2 kişiyi gördüğünü söyledi.

DEFİNE AVCILARI ARANIYOR

Ekipler, alt kısmı dehlizlerle kaplı olan kalede inceleme başlatıp, bazı bölgelerde kaçak kazı yapıldığını ve kısa aralıklarla tüneller açıldığını belirledi. Niğde Kalesi'nin çöken bölümü ziyaretçilere kapatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dehlizlerden kaçtığı ileri sürülen 2 define avcısı ise aranıyor.





































