Euro
15.1063
1.20%
Dolar
13.2545
0.55%
Altın
780.64
1.57%
Borsa
1.86
-0.32%
Bitcoin
632.836
0.03%
BTXN Coin
34.47
1.29%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Niğde'de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

    Niğde’de koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır'ın yüzüne, beton bloktaki demir saplandı.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

    Niğde'de Halepli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı'nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı.

    DÜŞEN ÇOCUĞUN YÜZÜNE DEMİR SAPLANDI

    Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa'nın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

    AMELİYATLA ALINDI

    Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, İsa’nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsa, ameliyata alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Niğde de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı #1

    Niğde de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı #2

    Niğde de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı #3

    Niğde de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı #4


    Görüş Bildir