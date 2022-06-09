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    Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

    Adana’daki düzenlenen Gençlik Festivali dönüşü kaza yapan otobüsteki 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. O otobüsün şoförü, tutuklandı. Şoförün uyuyakaldığı sırada kazanın olduğu öne sürülüyor.
    • 09.06.2022 - 16:09
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    Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

    AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen Gençlik Festivali’nden Konya'ya dönmek için yola çıkan 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Konya yolu Niğde Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    3 öğrenci can verdi

    22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen feci kazada Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük ve Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş yaşamını yitirdi.

    Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı #1

    ‘Direksiyon başında uyudu’ iddiası

    Kazaya direksiyon başında uyuyakaldığı belirtilen şoför Hasan Akgül’ün sebebiyet verdiği önü sürüldü.

    Sağlık durumu ağır olan şoför Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı, hastanelerde tedaviye alındı.

    Farklı günlerde iyileşen 40 yaralı, taburcu edildi.

    Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı #2

    Şoför tutuklandı

    Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Hasan Akgül ise gözaltına alınıp, Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    DHA’nın haberine göre buradaki işlemleri tamamlanan Akgül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı #3

    Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı #4

    Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı #5


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