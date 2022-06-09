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- Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı
Niğde’de 3 üniversitelinin öldüğü kazada şoför tutuklandı
- 09.06.2022 - 16:09
AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen Gençlik Festivali’nden Konya'ya dönmek için yola çıkan 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Konya yolu Niğde Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
3 öğrenci can verdi
22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen feci kazada Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük ve Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş yaşamını yitirdi.
‘Direksiyon başında uyudu’ iddiası
Kazaya direksiyon başında uyuyakaldığı belirtilen şoför Hasan Akgül’ün sebebiyet verdiği önü sürüldü.
Sağlık durumu ağır olan şoför Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı, hastanelerde tedaviye alındı.
Farklı günlerde iyileşen 40 yaralı, taburcu edildi.
Şoför tutuklandı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Hasan Akgül ise gözaltına alınıp, Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
DHA’nın haberine göre buradaki işlemleri tamamlanan Akgül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.