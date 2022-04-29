Niğde’de 47 yaşındaki adamı öldürüp, attılar

Tabancayla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edilirken, polis olay yerinde bulunan küreği de inlemeye aldı.

Niğde’nin Akkaya Barajı yakınlarındaki Dolusavak mevkisinde hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cesedin yanında kürek de bulundu

Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada cesedin yanında bulunan küreğe de incelenmek üzere el konuldu.

Kimliği belli oldu

Otopsisi tamamlanan cesedin kimliği belli oldu.

Cesedin, 47 yaşındaki İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu belirlendi.

DHA’da yer alan habere göre polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.