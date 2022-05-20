Niğde'de, annesiyle parka giden çocuğa köpek saldırdı

Okuldan çıktıktan sonra annesi ile parka giden 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Uyguç'ın vücuduna 11 dikiş atıldı.

Niğde’de, başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı bir çocuk daha hastanelik oldu.

Olay, merkeze bağlı Merkez Dere Mahallesi'nde, çarşamba günü yaşandı.

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencisi Yiğit Uyguç (6), okuldan çıkıp parka giderken köpeğin saldırısına uğradı.

DHA’nın haberine göre; yüzünden, elinden ve göğsünden ısırılan Uyguç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücuduna 11 dikiş atılan Uyguç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

“4-5 saniye içerisinde oldu”

Anne Özgen Uyguç, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Okuldan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'anne' diye bağırdı.





“Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış”

Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Çevredekiler de yardım etti. Kaldırdık çocuğumu banka oturttuk.

“Biraz daha derin olsaydı kalbine gelebilirdi”

Köpek yine oradaydı, saldırıyordu. Başka bir veli ambulansa haber verdi. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Göğsünü ısırmış, biraz daha derin olsaydı kalbine gelebilirdi, 11 dikiş atıldı.

“Yüzünden bir parça koparttı çok kötüydü”

Bunun vebalini kim verecek. Yüzünden bir parça koparttı çok kötüydü, psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım.”

“İnsanların böyle sürekli canı yanıyor”

Baba Yavuz Uyguç ise şu sözleri kaydetti:

“Başıboş köpekler sürekli tehdit oluşturuyor. Diğer insanlara da saldırıyor. İnsanların böyle sürekli canı yanıyor. Yasal mercilere de başvurdum. Ne gerekiyorsa peşindeyim. Benim çocuğum da olmayabilir başka bir çocuk da olabilir. Sonuçta kimsenin canı yanmasın."

Köpeğin saldırısına uğrayan Yiğit Uyguç ise, saldırı sırasında çok korktuğunu anlattı.