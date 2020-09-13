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    Niğde'de balık tutarken gölete düşen genç boğuldu

    16 yaşındaki gencin yakınları acı haberin ardından sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 15:55
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    Niğde'de balık tutarken gölete düşen genç boğuldu

    Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Niğde merkeze bağlı Koyunlu köyündeki sulama göletine giden 16 yaşındaki Erol Tuncer, dengesini kaybederek suya düştü.

    Arkadaşları, gölette çırpınan Tuncer'i kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler tarafından göletten çıkartılan Tuncer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Niğde de balık tutarken gölete düşen genç boğuldu #1

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Tuncer'in cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    Tuncer'in hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

    Niğde de balık tutarken gölete düşen genç boğuldu #2

    Niğde de balık tutarken gölete düşen genç boğuldu #3

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