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    Niğde'de bir kadın 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

    17 yaşındaki henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesini ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 02:06
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    Niğde'de bir kadın 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

    Niğde’nin Kiledere Beldesi'nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi.

    Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.

    Emel D.'nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    RUHSATSIZ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

    Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.'yi, oğlu A.D.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi.

    TUTUKLANDI

    Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Niğde'de 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi VİDEO

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