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Niğde'de bir kadın 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

Niğde'de bir kadın 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

17 yaşındaki henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesini ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.