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    Niğde'de bir kamyonet tırın altına girdi

    Ulukışla ilçesinde bir kamyonet tırla çarpıştı. Kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 07:08
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    Niğde'de bir kamyonet tırın altına girdi

     

    Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarında meydana gelen kazada, D-750 Karayolu'nda seyir halindeki Hasan Hüseyin Afşin yönetimindeki kamyonet, Adem Karadamar’ın kullandığı tır ile çarpıştı.

    KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin’in öldüğünü belirledi.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Niğde'de bir kamyonet tırın altına girdi #1

    Niğde'de bir kamyonet tırın altına girdi #2

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