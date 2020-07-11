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- Niğde'de bir kamyonet tırın altına girdi
Niğde'de bir kamyonet tırın altına girdi
Ulukışla ilçesinde bir kamyonet tırla çarpıştı. Kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
- DHA
- 11.07.2020 - 07:08
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarında meydana gelen kazada, D-750 Karayolu'nda seyir halindeki Hasan Hüseyin Afşin yönetimindeki kamyonet, Adem Karadamar’ın kullandığı tır ile çarpıştı.
KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin’in öldüğünü belirledi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.