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    Niğde'de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü

    Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.
    • 15.06.2022 - 23:38
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 23:53
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    Niğde'de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü

    Niğde'nin İlhanlı Mahallesi 99. Sokak’ta yaşayan Battal Kılınç ile teyzesinin oğlu M.B. arasında apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

    Kavgaya dönüşen olayda M.B., pompalı tüfekle Kılınç’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Niğde'de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü VİDEO

    Niğde de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü #1

    Niğde de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü #2

    Niğde de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü #3

    Niğde de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü #4


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