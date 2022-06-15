Niğde'de teyzesinin oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Niğde'nin İlhanlı Mahallesi 99. Sokak’ta yaşayan Battal Kılınç ile teyzesinin oğlu M.B. arasında apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Kavgaya dönüşen olayda M.B., pompalı tüfekle Kılınç’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Niğde'de bir kişi teyzesinin oğlunu öldürdü VİDEO













