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- Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı
- DHA
- 25.06.2021 - 11:17
- Güncelleme : 25.06.2021 - 11:19
Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu belirlenen 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Sibel Yüzer ile boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Yüzer 15 Mart'ta buluştu.
Buluşmanın ardından ikili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
TARTIŞMA SIRASINDA VURDU
Tartışma sırasında Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce bir markete sığındı.
Mehmet Yüzer, peşinden gittiği eşi Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı.
TEDAVİ OLDU
Ağır yaralanan Sibel Yüzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sibel Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu.
3 AY SONRA KARAMAN'DA BULUNDU
Polis tarafından aranan Mehmet Yüzer'in, Karaman'da olduğu belirlendi.
Bulunduğu eve düzenlenen operasyonla Yüzer yakalandı. Niğde'ye getirilen Mehmet Yüzer'in sorgusu sürüyor.