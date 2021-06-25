Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı

Eşi Sibel Yüzer’i vurarak ağır yaralayan Mehmet Yüzer, olayın üzerinden 3 ay geçmesinin ardından Karaman'da bulundu.

Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu belirlenen 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Sibel Yüzer ile boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Yüzer 15 Mart'ta buluştu.

Buluşmanın ardından ikili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA SIRASINDA VURDU

Tartışma sırasında Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce bir markete sığındı.

Mehmet Yüzer, peşinden gittiği eşi Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı.





TEDAVİ OLDU

Ağır yaralanan Sibel Yüzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sibel Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu.





3 AY SONRA KARAMAN'DA BULUNDU

Polis tarafından aranan Mehmet Yüzer'in, Karaman'da olduğu belirlendi.

Bulunduğu eve düzenlenen operasyonla Yüzer yakalandı. Niğde'ye getirilen Mehmet Yüzer'in sorgusu sürüyor.