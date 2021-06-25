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    Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı

    Eşi Sibel Yüzer’i vurarak ağır yaralayan Mehmet Yüzer, olayın üzerinden 3 ay geçmesinin ardından Karaman'da bulundu.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 11:19
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    Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı

    Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu belirlenen 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Sibel Yüzer ile boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Yüzer 15 Mart'ta buluştu.

    Buluşmanın ardından ikili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    TARTIŞMA SIRASINDA VURDU

    Tartışma sırasında Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce bir markete sığındı.

    Mehmet Yüzer, peşinden gittiği eşi Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı.

    Niğde de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı #1

    TEDAVİ OLDU

    Ağır yaralanan Sibel Yüzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sibel Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Niğde de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı #2

    3 AY SONRA KARAMAN'DA BULUNDU

    Polis tarafından aranan Mehmet Yüzer'in, Karaman'da olduğu belirlendi.

    Bulunduğu eve düzenlenen operasyonla Yüzer yakalandı. Niğde'ye getirilen Mehmet Yüzer'in sorgusu sürüyor.

    Niğde de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı #3

    Niğde de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı #4

    Niğde de boşanma aşamasındaki eşini vuran şahıs yakalandı #5

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