Niğde’de boşanma davası açan eşe ‘nafaka’ oyunu

Boşanma aşamasındaki eşine mobil bankacılık üzerinden 4 aylık birikmiş tedbir nafakasını gönderen koca, kurduğu tuzakla o parayı geri aldı. Mağdur kadın, kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Niğde’de yaşayan Sinem S., Temmuz 2021’de evlendiği İsmail S.'ye, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ocak 2022'de boşanma davası açtı.

Asliye Hukuk Mahkemesi, davayla birlikte İsmail S.'nin, eşine dava tarihinden itibaren aylık 750 lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti.

‘Nafakanı ödeyeceği’ deyip şikayetinden vazgeçirdi

Sinem S., dava sürerken, eşinin kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Hakkında soruşturma açılan İsmail S., eşini, 4 aylık nafakayı ödeyeceğini söyleyerek şikayetinden vazgeçirdi.

Parayı ablasının hesabına gönderdi

İsmail S., 3 bin lira tutarındaki 4 aylık nafakayı elden vereceğini söyleyerek, eşini iş yerine çağırdı ancak Sinem S. yanına geldiğinde ödemenin ispatı için parayı mobil bankacılık üzerinden gönderdi.

Para hesabına geçen Sinem S., kurulan tuzaktan habersiz, telefonunu, dekontu avukatına göndereceğini söyleyen eşine verdi.

İsmail S. de 5 dakika önce gönderdiği parayı 'elden alınan borç ödemesi' açıklamasıyla ablası N.A.'nın hesabına aktardı.

Alışverişe çıkınca fark etti

Sinem S., 1 gün sonra alışveriş için çarşıya çıkınca hesabında para olmadığını fark etti.

Sinem S., hesap hareketlerini incelediğinde, eşinin nafakayı hesabına göndermesinden 5 dakika sonra başka hesaba EFT yapıldığını gördü.

Eşini arayan İsmail S., “Nafakayı ödedim, ablama olan borcunu ödemişsin. Söylerim sana geri gönderir.” diyerek telefonu kapattı.

Suç duyurusunda bulundu

DHA'nın haberine göre Sinem S., daha sonra aramalarında eşinin kendisini engellediğini fark etti.

Bunun üzerine Sinem S., avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla eşi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.