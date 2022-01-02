Niğde'de çaldığı otomobili ateşe verdi

Alevler içerisinde kalan otomobil itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülürken, hırsızlık şüphelisi kayıplara karıştı.

Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesinde E.K.’ye ait olan otomobil bulunduğu yerden çalındı.

Olaydan sonra kaçan araç hırsızı bir süre sonra çaldığı otomobili ateşe verdi.

Otomobilin yandığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Niğde itfaiyesi tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken Niğde İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri otomobili çaldığı ve yaktığı iddia edilen H.O. isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.