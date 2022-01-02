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    Niğde'de çaldığı otomobili ateşe verdi

    Alevler içerisinde kalan otomobil itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülürken, hırsızlık şüphelisi kayıplara karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 11:09
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    Niğde'de çaldığı otomobili ateşe verdi

    Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesinde E.K.’ye ait olan otomobil bulunduğu yerden çalındı.

    Olaydan sonra kaçan araç hırsızı bir süre sonra çaldığı otomobili ateşe verdi.

    Otomobilin yandığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Niğde itfaiyesi tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken Niğde İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri otomobili çaldığı ve yaktığı iddia edilen H.O. isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Niğde de çaldığı otomobili ateşe verdi #1

    Niğde de çaldığı otomobili ateşe verdi #2

    Niğde de çaldığı otomobili ateşe verdi #3

    Niğde de çaldığı otomobili ateşe verdi #4


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