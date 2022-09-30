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    Niğde'de cani koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Mehmet Büyüksaraç, boşanma aşamasında olduğu eşi Kiraz Büyüksaraç'ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
    • 30.09.2022 - 19:32
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    Niğde'de cani koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Türkiye'de, bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşinin kurbanı oldu.

    Niğde'nin Nar Mahallesi'nde Mehmet Büyüksaraç (30), 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı 1 çocuk annesi eşi Kiraz Büyüksaraç (25) ile konuşmak için buluştu.

    Burada çift arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Büyüksaraç, eşini 10 yerinden bıçakladı.

    Kiraz öldü

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kiraz Büyüksaraç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

    Cani koca tutuklandı

    Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Büyüksaraç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Niğde de cani koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #1


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