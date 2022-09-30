Niğde'de cani koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Mehmet Büyüksaraç, boşanma aşamasında olduğu eşi Kiraz Büyüksaraç'ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Türkiye'de, bir kadın daha boşanma aşamasındaki eşinin kurbanı oldu.

Niğde'nin Nar Mahallesi'nde Mehmet Büyüksaraç (30), 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı 1 çocuk annesi eşi Kiraz Büyüksaraç (25) ile konuşmak için buluştu.

Burada çift arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Büyüksaraç, eşini 10 yerinden bıçakladı.

Kiraz öldü

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kiraz Büyüksaraç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Cani koca tutuklandı

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Büyüksaraç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.