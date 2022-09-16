Petrol
92.44
1.74%
Euro
18.345
0.44%
Dolar
18.2846
0.11%
Altın
986.44
0.87%
Borsa
3373
0.00%
Bitcoin
365.525
0.15%
BTXN Coin
7.55
14.56%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Niğde'de otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

    Kameralara yansıyan bir görüntüde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kadından bir tanesinin otomobil üzerinde 20 metre sürüklendiği ortaya çıktı.
    • 16.09.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

    Niğde'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadın korkunç bir kaza yaşadı.

    Şehrin birçok bölgesinde bulunan kamera kayıtlarında farklı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının görüntüleri ortaya çıktı.

    20 metre araç üstünde sürüklendi

    İHA'nın haberine göre, otomobilin çarptığı kadınlardan biri kaldırıma savrularak yaralanırken, diğer kadının ise otomobilin üzerinde kalarak 20 metre sürüklenmesi kameraya yansıdı.

    İşte o anlar...

    Niğde'de otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi VİDEO

    Niğde de otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    'Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu'
    Dünya

    'Rusya'dan geri alınan İzyum'da toplu mezar bulundu'

    10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'
    Emlak

    10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'

    Görüş Bildir