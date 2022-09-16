Kameralara yansıyan bir görüntüde, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kadından bir tanesinin otomobil üzerinde 20 metre sürüklendiği ortaya çıktı.

Niğde'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadın korkunç bir kaza yaşadı.

Şehrin birçok bölgesinde bulunan kamera kayıtlarında farklı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının görüntüleri ortaya çıktı.

20 metre araç üstünde sürüklendi

İHA'nın haberine göre, otomobilin çarptığı kadınlardan biri kaldırıma savrularak yaralanırken, diğer kadının ise otomobilin üzerinde kalarak 20 metre sürüklenmesi kameraya yansıdı.

İşte o anlar...

Niğde'de otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi VİDEO

