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Niğde'de çıkan yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı

Niğde'de çıkan yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından kurtulmak isteyen kadın, dairesinden atladı. Atlayan kadını alt kattaki komşusu yakalarken o anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.