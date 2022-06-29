Petrol
114.27
0.41%
Euro
17.4268
-0.72%
Dolar
16.6191
-0.38%
Altın
973.31
-0.29%
Borsa
2402
-3.55%
Bitcoin
336.629
-3.19%
BTXN Coin
6.67
-5.92%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Niğde'de çıkan yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından kurtulmak isteyen kadın, dairesinden atladı. Atlayan kadını alt kattaki komşusu yakalarken o anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
    • 29.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de çıkan yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı

    Niğde'nin merkezinde yer alan Şahinali Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, olayın yaşandığı yere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

    5 kişi yangından etkilendi

    Olay yerine sevk edilen ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtarırken yangın kısa içinde söndürüldü.

    Dumanlardan etkilenen 5 kişi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Niğde'de çıkan yangında atlayan kadını havada yakaladı VİDEO


    Niğde de çıkan yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı #1

    Aşağı atlayan kadını yakaladı

    İHA'nın haberine göre; diğer yandan yangın esnasında dairede mahsur kalan bir kadın aşağı atladı.

    Aşağı atlayan kadını fark eden alt komşu, kadını havada yakalayarak yere düşmesini engelledi.

    Niğde de çıkan yangında apartmandan atlayan kadını havada yakaladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışta
    Ekonomi

    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışta

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Teoman: Şarkımla birinin hayatını kurtardım
    Magazin

    Teoman: Şarkımla birinin hayatını kurtardım

    Görüş Bildir