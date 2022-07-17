Niğde'de çocuğunu kurtarmak isteyen baba gölde boğuldu

Niğde'de çocuğunun gölde boğulmak üzere olduğunu gören baba Sıtkı G., çocuğunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Babanın cansız bedenine ulaşıldı.

Niğde'de Bozköy beldesinde yaşayan Sıtkı G., ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl’e geldi.

Çocuğunu boğulurken gördü

Bir süre sonra Sıtkı G., 14 yaşındaki çocuğunun gölde boğulmak üzere olduğunu görünce kendisi de göle girdi.





Akıntıya kapıldı

Çocuğunu kurtararak güvenli alana götüren Baba Sıtkı G. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Cansız bedenine ulaşıldı

İHA'nın haberine göre, Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonrasında Sıtkı G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



