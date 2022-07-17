Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
368.071
1.76%
BTXN Coin
7.53
2.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Niğde'de çocuğunu kurtarmak isteyen baba gölde boğuldu

    Niğde'de çocuğunun gölde boğulmak üzere olduğunu gören baba Sıtkı G., çocuğunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Babanın cansız bedenine ulaşıldı.
    • 17.07.2022 - 05:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de çocuğunu kurtarmak isteyen baba gölde boğuldu

    Niğde'de Bozköy beldesinde yaşayan Sıtkı G., ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl’e geldi.

    Çocuğunu boğulurken gördü

    Bir süre sonra Sıtkı G., 14 yaşındaki çocuğunun gölde boğulmak üzere olduğunu görünce kendisi de göle girdi.

    Niğde de çocuğunu kurtarmak isteyen baba gölde boğuldu #1

    Akıntıya kapıldı

    Çocuğunu kurtararak güvenli alana götüren Baba Sıtkı G. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Niğde de çocuğunu kurtarmak isteyen baba gölde boğuldu #2

    Cansız bedenine ulaşıldı

    İHA'nın haberine göre, Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonrasında Sıtkı G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Niğde de çocuğunu kurtarmak isteyen baba gölde boğuldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Baki Ersoy tekrar MHP'ye üye oldu
    Politika

    Baki Ersoy tekrar MHP'ye üye oldu

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!
    Metabot

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!

    Varisler için limon - sarımsak tedavisi
    Sağlık

    Varisler için limon - sarımsak tedavisi

    Görüş Bildir