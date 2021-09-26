Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük kız, hayatını kaybetti

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün çarpmasıyla ağır yaralanan 2 yaşındaki Elif Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Niğde'ye bağlı Karaatli beldesinde öğle saatlerinde bir çiftlik evinde meydana gelen olayda, bahçede oyun oynayan Elif Yılmaz, kendisini fark etmeyen dedesi Fatih Yılmaz'ın (47) kullandığı traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Elif Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Elif, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEDE GÖZALTINA ALINDI

Elif Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, dedesi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.