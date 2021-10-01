Euro
10.2882
-0.18%
Dolar
8.8688
-0.22%
Altın
501.37
-0.07%
Borsa
1.401
-0.41%
Bitcoin
415.929
8.31%
EXEN Coin
20.00
3.41%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Niğde'de dev kaçakçılık operasyonu

    Şüphe üzerine durdurulan tırın içinden kaçak yollarla ülkeye sokulmuş 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de dev kaçakçılık operasyonu

    Niğde'de kaçakçılıkla mücadelede ekiplerin denetimleri sürüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Tırda yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulunurken, sürücü ise gözaltına alındı.

    Niğde de dev kaçakçılık operasyonu #1

    Niğde de dev kaçakçılık operasyonu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir