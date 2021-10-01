Niğde'de dev kaçakçılık operasyonu

Şüphe üzerine durdurulan tırın içinden kaçak yollarla ülkeye sokulmuş 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.

Niğde'de kaçakçılıkla mücadelede ekiplerin denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.

ELE GEÇİRİLENLER

Tırda yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulunurken, sürücü ise gözaltına alındı.





