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Niğde'de dev kaçakçılık operasyonu
Şüphe üzerine durdurulan tırın içinden kaçak yollarla ülkeye sokulmuş 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.
- İHA
- 01.10.2021 - 17:25
- Güncelleme : 01.10.2021 - 17:39
Niğde'de kaçakçılıkla mücadelede ekiplerin denetimleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.
ELE GEÇİRİLENLER
Tırda yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulunurken, sürücü ise gözaltına alındı.