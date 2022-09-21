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Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu
Çamardı ilçesinde dolu yağışı bölgedeki elma bahçelerine zarar verdi.
- 21.09.2022 - 20:18
- Güncelleme : 21.09.2022 - 20:38
Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi.
Niğde'de de öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi.
Elma bahçeleri büyük zarar gördü
DHA'nın haberine göre misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle Bademdere, Çukurbağ ve Aras köylerindeki elma bahçeleri zarar gördü.
Sağanak sonrası sel medyana gelirken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu VİDEO