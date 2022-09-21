Petrol
90.31
-0.34%
Euro
18.1047
-0.82%
Dolar
18.3249
0.03%
Altın
982.23
0.23%
Borsa
3246
0.00%
Bitcoin
361.777
3.43%
BTXN Coin
7.98
-1.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu

    Çamardı ilçesinde dolu yağışı bölgedeki elma bahçelerine zarar verdi.
    • 21.09.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 20:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu

    Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi.

    Niğde'de de öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi.

    Elma bahçeleri büyük zarar gördü

    DHA'nın haberine göre misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle Bademdere, Çukurbağ ve Aras köylerindeki elma bahçeleri zarar gördü.

    Sağanak sonrası sel medyana gelirken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu VİDEO

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #1

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #2

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #3

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #4

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #5

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #6

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #7

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #8

    Niğde’de dolu yağışı elma bahçelerini vurdu #9


    Julian Assange’ın ABD’ye iadesi protesto edildi
    Dünya

    Julian Assange’ın ABD’ye iadesi protesto edildi

    Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
    3. Sayfa

    Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir