Niğde’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

Niğde'de Burak K., boşandığı Süheyla Yılmaz'ı bıçakla öldürürken, eski kayınvalidesi ve kayınbabasını ağır yaraladı.

Niğde'nin Şahsüleyman Mahalesi Cabbar Sokak Firdevs apartmanın 5. katında yaşanan olayda .Burak K., ailesiyle yaşayan eski eşi 28 yaşındaki Süheyla Yılmaz’ın yanına geldi. Burak K. bıçakla eski eşi Süheyla Yılmaz, annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz’a bıçakla saldırdı.

ESKİ EŞİ ÖLDÜ, KAYINPEDER VE KAYNANA YARALI

Kavga seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Süheyla Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Diğer yaralılar ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak firar etti. Polis her yerde zanlıyı arıyor.