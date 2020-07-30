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    Niğde’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

    Niğde'de Burak K., boşandığı Süheyla Yılmaz'ı bıçakla öldürürken, eski kayınvalidesi ve kayınbabasını ağır yaraladı.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 07:22
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    Niğde’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

    Niğde'nin Şahsüleyman Mahalesi Cabbar Sokak Firdevs apartmanın 5. katında yaşanan olayda .Burak K., ailesiyle yaşayan eski eşi 28 yaşındaki Süheyla Yılmaz’ın yanına geldi. Burak K. bıçakla eski eşi Süheyla Yılmaz, annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz’a bıçakla saldırdı.

    Niğde’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı #1

    ESKİ EŞİ ÖLDÜ, KAYINPEDER VE KAYNANA YARALI

    Kavga seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Süheyla Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Diğer yaralılar ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak firar etti. Polis her yerde zanlıyı arıyor.

    Niğde’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı #2

    Niğde’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı #3

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