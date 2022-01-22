- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Tırın arkadan çarptığı otomobilde Kemal Ay (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda (7) Ay ise hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.01.2022 - 17:40
Adana-Niğde otoyolu Eminlik yol ayrımında N.T. yönetimindeki tır, Kemal Ay'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 6 KİŞİ YARALI
Kazada otomobildeki sürücü Ay ile eşi, oğlu, 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma ve torunu Seda Ay ise yaşamını yitirdi.
Ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrası 6 yaralıyı ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.