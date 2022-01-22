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    Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

    Tırın arkadan çarptığı otomobilde Kemal Ay (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda (7) Ay ise hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 17:40
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    Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

    Adana-Niğde otoyolu Eminlik yol ayrımında N.T. yönetimindeki tır, Kemal Ay'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 6 KİŞİ YARALI

    Kazada otomobildeki sürücü Ay ile eşi, oğlu, 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma ve torunu Seda Ay ise yaşamını yitirdi.

    Ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrası 6 yaralıyı ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

     


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