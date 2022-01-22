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Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Tırın arkadan çarptığı otomobilde Kemal Ay (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda (7) Ay ise hayatını kaybetti.