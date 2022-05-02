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    Niğde’de FETÖ yalanıyla 200 bin TL dolandıran şüpheliler, Tunceli'de yakalandı

    FETÖ yalanıyla korkuttukları şahsın toplan 200 bin lirasını dolandıran 2 şahıs, Tunceli’nin girişinde kurulan kontrol noktasında yakalandı.
    • 02.05.2022 - 13:56
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    Niğde’de FETÖ yalanıyla 200 bin TL dolandıran şüpheliler, Tunceli'de yakalandı

    Niğde’de, telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı yalanıyla dolandıran şahıslar, ekipleri harekete geçirdi. Kendilerini 'savcı' olarak tanıtıp aradıkları kişiyi, "Telefonlarınız FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından kullanıldı. Bir miktar para ödersen, seni kurtarırız." diyerek korkutan dolandırıcılar, bir miktar döviz ve altın karşılığında anlaştı.

    DHA’nın haberine göre; ayrıca aradıkları kişinin kendilerine 'Nehir' diye hitap etmesini, kendilerinin de 'Irmak' diye sesleneceğini söyledi.

    Buluştuğu dolandırıcılara toplam değeri 200 bin TL olan 10 bin 700 euro ile 50 gram altın veren şahıs, bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

    Kamera görüntüleri mercek altına alındı

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, buluşma yerindeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarını mercek altına aldı.

    Tunceli’de yakalandılar Suriye uyruklu M.S.S. ile A.K. olduğu belirlenen şüphelilerin, bir araçla Tunceli'ye doğru yola çıktıklarını belirlendi.

    Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nü gelen bilgi üzerine gerekli önlemlerini aldı. Tunceli girişinde oluşturulan kontrol noktasında araç durdurularak şüpheliler gözaltına alındı.

    Niğde’de FETÖ yalanıyla 200 bin TL dolandıran şüpheliler, Tunceli de yakalandı #1

    Aramalarda para ile altın bulunamadı

    Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada para ve altın bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.S. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

    Niğde’de FETÖ yalanıyla 200 bin TL dolandıran şüpheliler, Tunceli de yakalandı #2


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