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    Niğde'de fuhuş yaptığını iddia ettiği eşi için yardım istedi

    Bipolar bozukluğu olan eşinin sürekli Adana'ya giderek fuhuş yaptığını iddia eden baba, kendisinin ve çocuklarının mağdur olduğunu söyleyerek yardım talep etti.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:19
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    Niğde'de fuhuş yaptığını iddia ettiği eşi için yardım istedi

    Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A.’nın; 20 yıl önce severek evlendiği, ikisi kız, 3 çocuğunun annesi M.A.’nın bipolar bozukluk hastalığı nedeniyle evliliği bitme noktasına geldi.

    19 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören ve son 1 yıldır hastalığı şiddetlenen M.A., 8 Kasım günü sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuştuktan sonra evden kaçarak Adana’ya geldi.

    FUHUŞ YAPMAYA BAŞLADIĞINI İDDİA ETTİ

    İddiaya göre, burada Okan isimli bir taksiciyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. H.A.’nın polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunması üzerine M.A., polis ekiplerince Niğde’ye gönderildi.

    SÜREKLİ ADANA'YA GİDİYOR

    Niğde Bor Aile Mahkemesince hastaneye yatırılmasına karar verilen M.A., tedavisinin ardından yeniden Adana’ya giderek fuhşa devam etti.

    Niğde de fuhuş yaptığını iddia ettiği eşi için yardım istedi #1

    KENDİ RIZASIYLA TERK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Eşinin telefonlarına da cevap vermeyen M.A., polis ekiplerince tekrar yakalandı ancak kendi rızasıyla evi terk ettiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

    "EVDEKİ ALTINI BOZUP ADANA'YA KAÇIN"

    Daha sonra M.A., Niğde’deki kızı G.A. (15) ile P.A.’yı (14) 18 Aralık günü cep telefonuyla arayarak, "Evdeki çeyrek altını bozdurup, Adana’ya kaçın.” dedi.

    KIZLARININ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI İDDİA EDİLDİ

    Bunun üzerine M.A.’nın kızlarının da Adana’ya geldiği ve 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öne sürüldü. Bu olay üzerine G.A. ile P.A.’ya istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı, kızlar da yurda yerleştirildi.

    Niğde de fuhuş yaptığını iddia ettiği eşi için yardım istedi #2

    "FUHUŞ YAPMAMA ENGEL OLMA"

    Öte yandan eşine “Beni rahat bırak. Fuhuş yapmama engel olma.” dediği öne sürülen M.A.’nın şikayeti üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan H.A., eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana’ya geldi.

    "EŞİMİN HASTANEYE YATIRILMASINI İSTİYORUM"

    H.A., eşinin bir an önce bulunup tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Çocuklarının da kendisinin de mağdur olduğunu dile getiren H.A., “Eşim sürekli evini, çocuklarını terk edip gidiyor. Paralı-parasız fuhuş yapıp erkeklerle birlikte oluyor. Çocuklarını bırakıp gidiyor, çaresiz kalıyorum. Bundan 3-4 gün önce de 2 kız çocuğum evden kaçarak erkek arkadaşlarının yanına gitti. Eşim yalan ifadelerle sürekli hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Hiçbir geliri olmadan otellerde kalıyor. Bu durumun araştırılıp, eşimin hastaneye yatırılmasını istiyorum. Yetkililerden ve devlet büyüklerinden yardım bekliyorum.” dedi.

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